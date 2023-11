LIVE Italia-Germania 5-2 | Europei curling 2023 in DIRETTA | tre punti per gli azzurri nel terzo end!

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:56 Terza guardia consecutiva per i tedeschi, che stanno giocando in difesa. 15:55 Anche Arman posiziona una guardia a copertura delle due stones azzurre. 15:54 Lacomincia con due guardie. 15:52 Seconda stone a punto per Giovanella. 15:51 Giovanella apre il quarto end con una stone dentro la casa. 15:49 NON SBAGLIA RETORNAZ QUESTA VOLTA! Trenelend per gli! 15:48 Totzek non fa di certo meglio, c’è comunque la possibilità di marcare tre! 15:46 Errore di Retornaz, che piazza una guardia in una posizione non utile, peccato perchè sarebbe potuta arrivare una valanga diin questo end. 15:44 Mosaner piazza una seconda stone a punto, la cosa positiva è che entrambe sono ...

DIRETTA Coppa Davis, Italia - Olanda 1 - 1. Sinner - Sonego contro Koolhof - Rojer LIVE e

A seguire si disputerà il doppio Bolelli - Sonego contro Koolhof - Rojer

Italia-Olanda 1-1 LIVE: ora doppio Sinner/Sonego Sky Sport

LIVE Italia-Olanda 1-1: decide il doppio. Sonego in coppia con Jannik La Gazzetta dello Sport

DIRETTA Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1. Sinner-Sonego contro Koolhof-Rojer LIVE e FOTO

Italia e Olanda sono sull'1-1, in palio c'è la semifinale. Arriva da Jannik Sinner il punto della parità nel quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Olanda in corso a Malaga. L'altoatesino ha ...

Italy: Nations should mull region's political future during Israel-Hamas truce

During a four-day pause in the fighting in war-ravaged Gaza between Israel and Hamas, nations should ponder 'action to bring peace in Palestine,' Italy's foreign minister Antonio Tajani stated on Thur ...