LIVE Italia-Germania 2-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri aprono il match con due punti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Sutor gioca una pietra profonda, coperta da due stones azzurre. 15:19 Sutor decide invece di giocare una guardia. 15:18 Giovanella apre il secondo end con una stone dentro la casa. 15:17 RETORNAZ NON SBAGLIA! Arrivano due punti per l’nel primo end. 15:15 Retornaz a sua volta boccia, l’sta costruendo una mano da due punti. 15:13 Gran bocciata di Totzek, i tre puntisi trasformano in un attimo in uno tedesco. 15:11 Hit and roll per Mosaner, a quattro stone dalla fine ci sono tre punti per l’. 15:10 Il re delle bocciate Mosaner inizia a fare quello che sa fare meglio: doppia bocciata perfetta. 15:09 Sutor colpisce la nostra guardia, piccolo errore. 15:08 Tripla bocciata di Arman, che apre il gioco. 15:07 Sutor ...