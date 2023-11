LIVE – Djokovic-Norrie 6-4 4-3 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ile latestuale di, secondo incontro di singolare di Serbia-Gran Bretagna neididella. Sul veloce di Malaga tocca al numero uno del ranking mondiale portare un punto fondamentale per la propria Nazionale. ‘Nole’ scende in campo contro unche non ha certamente brillato nel corso degli ultimi mesi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match ditra, pianificato come secondo incontro a partire dalle ore 16.00. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV IL CALENDARIO I RISULTATI IL REGOLAMENTO TABELLONE SEMIFINALI PER AGGIORNARE IL ...