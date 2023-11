LIVE Arnaldi-van de Zandschulp | Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA | dalle 10 00 il fondamentale primo singolare

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDODISINNER-GRIEKSPOOR 09:40 Rieccoci amici di OA Sport. Ci avviciniamo a grandi passi all’ingresso in campo delle due compagini. Quarto di finale che inizierà con la sfida tra Matteoe Botic van de. 09:08 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati nellascritta deldi. Volandri ha sciolto ogni nodo scegliendo Matteoper questo delicato esordio. Il ligure sfiderà Botic van denella sfida che può già indirizzare la serie. Squadre che ...

LIVE Arnaldi-Rublev 5-7 2-5 - ATP Vienna 2023 in DIRETTA : Matteo serve per rimanere nel match

LIVE Arnaldi-Rublev 5-7 3-6 - ATP Vienna 2023 in DIRETTA : il russo non lascia scampo al ligure

LIVE Italia-Olanda - Coppa Davis in DIRETTA : Arnaldi favorito per giocare in singolare

LIVE Arnaldi-van de Zandschulp - Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA : Volandri sceglie il ligure per il delicato esordio

Italia - Olanda in Coppa Davis: Arnaldi - Van de Zandschulp live, poi tocca a Sinner

L'Italia sfida l'Olanda per un posto in semifinale di Coppa Davis. Si gioca al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Alle 10 in campo i numeri 2 delle squadre, conad affrontare Van de Zandschulp, poi Sinner - Griekspoor e il doppio. Chi vince attende in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna. Tutto in diretta su Sky ...

Italia Olanda di Coppa Davis 2023: risultati live di Arnaldi, Sinner e il ... Sky Sport

LIVE Arnaldi-van de Zandschulp, Italia-Olanda Coppa Davis in ... OA Sport

Coppa Davis, è il giorno di Italia-Olanda: Arnaldi-Van de Zandschulp su SuperTenniX dalle 10

I ragazzi convocati dal capitano Filippo Volandri sfidano l'Olanda. attesa per Sinner Jannik Sinner ha trascinato idealmente una nazione intera sul campo da tennis al termine di una settimana da urlo… ...

Coppa Davis 2023: Italia-Olanda, gli accoppiamenti. Arnaldi per l’esordio, Sinner da faro

Sono stati rivelati i nomi di chi affronterà questa mattina il quarto di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023, nel suo attuale format. Le sorprese sono state ridotte fondamentalmente a zero ...