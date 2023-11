LIVE Arnaldi-van de Zandschulp | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | dalle 10 00 il fondamentale primo singolare

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDODISINNER-GRIEKSPOOR 10:03 Entrano in campoed! Tra pochissimo gli inni nazionali. 10:00 Già note le semifinaliste della parte alta del tabellone. Domani si giocherà infatti Finlandia-Australia, con gli oceanici nettamente favoriti per un posto in finale. 9:55 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. Ricordiamo che le Finals disi giocano al Palacio de Deportes Jose Maria Carpena di Malaga (Spagna). 9:50, partito a gennaio dalla posizione numero 134 del ranking, a suon di risultati si è issato sino al 44° posto ...