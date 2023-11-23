LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-66 3-6 5-5 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 3-6 4-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 3-6 2-3 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : arriva il break dell’olandese
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 3-6 2-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 3-6 1-2 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 3-6 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’olandese porta il match al terzo set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 3-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
Coppa Davis, Italia - Olanda. Arnaldi - Van de Zandschulp 7 - 6, 3 - 6, 4 - 3 LIVE. Poi Sinner - GriekspoorA seguire si disputerà il doppio
Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE: decisivo il 3° set Sky Sport
Coppa Davis, Italia-Olanda LIVE: si parte con Arnaldi-Van De Zandschulp - Sportmediaset Sport Mediaset
Coppa Davis: oggi in live Italia Olanda quarti di finale: chi vince va alle finals fourL'Italia e l'Olanda si contendono un posto nelle semifinali della Coppa Davis presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.
Italia-Olanda, Arnaldi fa esplodere la panchina azzurra: passante incrociato da sognoDAVIS CUP - Segui tutti gli aggiornamenti del quarto di finale tra l'Italia di Filippo Volandri e l'Olanda in diretta dal Martin Carpena di Malaga.