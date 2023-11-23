LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-66 3-6 5-5 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Arnaldi

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Autore : sportface
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 3-6 5-5, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 23 novembre 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Van De Zandschulp, primo incontro di singolare di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Alla fine il capitano Filippo Volandri ha sciolto le riserve scegliendo come secondo singolarista il sanremese, reduce dalla notevole fase a gironi disputata in quel di Bologna. La missione non è semplice contro lo spilungone olandese, che ha proprio in questa superficie la sua preferita. Il numero 51 del ranking mondiale, tuttavia, è un giocatore molto completo, come dimostrano i risultati degli ultimi anni sul circuito maggiore. Basti pensare che in carriera ha conquistato due finali, ...
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Coppa Davis, Italia - Olanda. Arnaldi - Van de Zandschulp 7 - 6, 3 - 6, 4 - 3 LIVE. Poi Sinner - Griekspoor

A seguire si disputerà il doppio

Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE: decisivo il 3° set  Sky Sport

Coppa Davis, Italia-Olanda LIVE: si parte con Arnaldi-Van De Zandschulp - Sportmediaset  Sport Mediaset

Coppa Davis: oggi in live Italia Olanda quarti di finale: chi vince va alle finals four

L'Italia e l'Olanda si contendono un posto nelle semifinali della Coppa Davis presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

Italia-Olanda, Arnaldi fa esplodere la panchina azzurra: passante incrociato da sogno

DAVIS CUP - Segui tutti gli aggiornamenti del quarto di finale tra l'Italia di Filippo Volandri e l'Olanda in diretta dal Martin Carpena di Malaga.
Video su : LIVE Arnaldi
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