LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il tiebreak

LIVE Arnaldi

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Autore : oasport
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6, Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il tiebreak (Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI Coppa Davis SINNER-GRIEKSPOOR SECONDO SET 7-6 (6) PRIMO SET Arnaldi! VOLA VIA! Vola via il dritto dell’olandese in uscita dal servizio. Che sofferenza amici, ma il primo set è nostro! 7-6 Arnaldi. Di un soffio out la risposta di dritto di van de Zandschulp. SET POINT Arnaldi. 6-6 Non passa il rovescio difensivo dell’olandese. Si cambia campo ancora in perfetta parità. 6-5 van de Zandschulp. Peccato. Scambio interminabile in cui il numero due d’Olanda pizzica due righe, fino all’errore di dritto dell’avversario. Set point Olanda. 5-5 Doppio fallo van de Zandschulp! Regalo ...
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