LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il tiebreak

LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 7-6(6) 0-0 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 6-5 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’olandese serve per rimanere nel set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 6-6 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 5-4 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’olandese serve per rimanere nel set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 5-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’azzurro è avanti senza break
LIVE Italia-Olanda ai quarti. Arnaldi in campo con Van De Zandschulp: 5-4 La Gazzetta dello Sport
Italia-Olanda, Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE Sky Sport
Coppa Davis, Italia-Olanda. Arnaldi-Van de Zandschulp 7-6 (tie break 8-6) LIVE. Poi Sinner-GriekspoorSostenuta a Malaga da 2 mila tifosi, l'Italia debutta alle Finals di Coppa Davis contro l'Olanda. Il primo singolare vede di fronte Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo, che affronta il numero 2 ...
Italia-Olanda, Arnaldi fa esplodere la panchina azzurra: passante incrociato da sognoDAVIS CUP - Segui tutti gli aggiornamenti del quarto di finale tra l'Italia di Filippo Volandri e l'Olanda in diretta dal Martin Carpena di Malaga.