LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 3-6 4-3 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | controbreak dell’azzurro!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DISINNER-GRIEKSPOOR 30-15 Scappa via la risposta di dritto di van de. 15-15 Servizio, dritto e volèe in contropiede dell’azzurro. 0-15 Fuori giri Matteo con il dritto inside out. 4-4 Game van de. Si ferma sul nastro il passante di rovescio di, che torna ora alla battuta. 40-15 Prima esterna vincente del numero 51 ATP. 30-15 Servizio e dritto a segno per l’olandese. 15-15 In corridoio la volèe di rovescio di van de, bravissimo Matteo nel fargliela giocare. 15-0 Lunga la risposta di dritto del numero dueno. 4-3 Game. CHE PASSANTE!!! Passante ...