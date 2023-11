LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 7-6 3-6 2-3 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | arriva il break dell’olandese

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DISINNER-GRIEKSPOOR 2-3 Game. Servizio, dritto, smash a rimbalzo e stop volley vincente dell’azzurro, che resta in scia. 40-30 ACE, che si carica. 30-30 Servizio, dritto in avanzamento e smash. Forza Matteo! 15-30 Lunga la risposta di rovescio. 0-30 van deora è padrone del campo. L’olandese spinge sin dalla risposta e va a segno con il rovescio lungolinea. 0-15 Decolla il dritto diin uscita dal servizio. Non bisogna mollare Matteo! 3-1 Game van de. Ennesimo servizio vincente, che è cresciuto tantissimo ...