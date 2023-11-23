LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 6-6 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Arnaldi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sportface©

Autore : sportface
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 6-6, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 23 novembre 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Van De Zandschulp, primo incontro di singolare di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Alla fine il capitano Filippo Volandri ha sciolto le riserve scegliendo come secondo singolarista il sanremese, reduce dalla notevole fase a gironi disputata in quel di Bologna. La missione non è semplice contro lo spilungone olandese, che ha proprio in questa superficie la sua preferita. Il numero 51 del ranking mondiale, tuttavia, è un giocatore molto completo, come dimostrano i risultati degli ultimi anni sul circuito maggiore. Basti pensare che in carriera ha conquistato due finali, ...
Leggi su sportface
Advertising

  • LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 5-4 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’olandese serve per rimanere nel set

  • LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 5-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

  • LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’azzurro è avanti senza break

  • LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 3-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

  • LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 2-1 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : fasi di studio del primo set

  • LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 2-1 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Coppa Davis, Italia - Olanda. Arnaldi - Van de Zandschulp 4 - 3 LIVE. Poi Sinner - Griekspoor

Poi si disputerà il doppio

Italia-Olanda, Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE  Sky Sport

LIVE Italia-Olanda ai quarti. Arnaldi in campo con Van De Zandschulp: 5-4  La Gazzetta dello Sport

Italia-Olanda, aggiornamenti e risultati in diretta di Jannik Sinner, Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli in Coppa Davis

DAVIS CUP - Segui tutti gli aggiornamenti del quarto di finale tra l'Italia di Filippo Volandri e l'Olanda in diretta dal Martin Carpena di Malaga.

Coppa Davis 2023: Italia-Olanda, gli accoppiamenti. Arnaldi per l’esordio, Sinner da faro

Sono stati rivelati i nomi di chi affronterà questa mattina il quarto di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023, nel suo attuale format. Le sorprese sono state ridotte fondamentalmente a zero ...
Video su : LIVE Arnaldi
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Zazoom Social News - Permalink
Cerca Tag : LIVE Arnaldi LIVE Arnaldi Zandschulp quarti finale