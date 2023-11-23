LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 6-6 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 5-4 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’olandese serve per rimanere nel set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 5-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : l’azzurro è avanti senza break
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 3-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 2-1 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : fasi di studio del primo set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 2-1 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
Coppa Davis, Italia - Olanda. Arnaldi - Van de Zandschulp 4 - 3 LIVE. Poi Sinner - GriekspoorPoi si disputerà il doppio
Italia-Olanda, Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE Sky Sport
LIVE Italia-Olanda ai quarti. Arnaldi in campo con Van De Zandschulp: 5-4 La Gazzetta dello Sport
Italia-Olanda, aggiornamenti e risultati in diretta di Jannik Sinner, Sonego, Musetti, Arnaldi e Bolelli in Coppa DavisDAVIS CUP - Segui tutti gli aggiornamenti del quarto di finale tra l'Italia di Filippo Volandri e l'Olanda in diretta dal Martin Carpena di Malaga.
Coppa Davis 2023: Italia-Olanda, gli accoppiamenti. Arnaldi per l’esordio, Sinner da faroSono stati rivelati i nomi di chi affronterà questa mattina il quarto di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023, nel suo attuale format. Le sorprese sono state ridotte fondamentalmente a zero ...