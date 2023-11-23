LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 6-5 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’olandese serve per rimanere nel set

LIVE Arnaldi

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Autore : oasport
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 6-5, Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’olandese serve per rimanere nel set (Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI Coppa Davis SINNER-GRIEKSPOOR 40-0 Altro ACE del numero 51 ATP. 30-0 ACE numero 3 dell’olandese. 15-0 Con attenzione van de Zandschulp gioca un buon dritto in uscita dal servizio. 6-5 Game Arnaldi. Spettacolare l’attacco in controtempo del ligure, che con autorità riemerge da 0-15. Dopo il cambio di campo l’olandese servirà nuovamente per rimanere nel set. 40-15 Affossa in rete la risposta di rovescio van de Zandschulp. 30-15 Prima e schiaffo al volo vincente non banale dell’azzurro. 15-15 Servizio vincente Arnaldi. 0-15 Stavolta il numero due d’Olanda non si lascia ...
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