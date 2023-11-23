LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 5-4 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’olandese serve per rimanere nel set

LIVE Arnaldi

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Autore : oasport
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 5-4, Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’olandese serve per rimanere nel set (Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI Coppa Davis SINNER-GRIEKSPOOR 15-15 Servizio vincente Arnaldi. 0-15 Stavolta il numero due d’Olanda non si lascia sorprendere dalla palla corta del sanremese. 5-5 Game van de Zandschulp. Nonostante la generosità, Arnaldi non riesce a recuperare sulla stop volley dell’avversario. AD-40 Gran seconda dell’olandese, che si porta nuovamente ad un punto dal 5 pari. 40-40 Più coraggio stavolta nel dritto inside out dell’azzurro, che non molla questo decimo gioco. AD-40 Regalo di Arnaldi, che manda in rete il dritto inside out da posizione invitante. 40-40 Servizio e dritto a segno per ...
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