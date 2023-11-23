LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro è avanti senza break

LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 3-3 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 2-1 - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : fasi di studio del primo set
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 2-1 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : inizia l’incontro con l’azzurro al servizio
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp - Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : dalle 10.00 il fondamentale primo singolare
LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 0-0 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
Coppa Davis, Italia - Olanda. Arnaldi - Van de Zandschulp 2 - 2 LIVE. Poi Sinner - GriekspoorBallottaggio tra Bolelli e Musetti per affiancare Jannik nell'eventuale doppio contro Koolhof - Rojer
Italia-Olanda, Arnaldi-Van de Zandschulp LIVE Sky Sport
LIVE Italia-Olanda ai quarti. Arnaldi in campo con Van De Zandschulp: 3-3 La Gazzetta dello Sport
Coppa Davis 2023: Italia-Olanda, gli accoppiamenti. Arnaldi per l’esordio, Sinner da faroSono stati rivelati i nomi di chi affronterà questa mattina il quarto di finale tra Italia e Olanda in Coppa Davis 2023, nel suo attuale format. Le sorprese sono state ridotte fondamentalmente a zero ...
Italia-Olanda in Coppa Davis: Arnaldi-Van de Zandschulp live, poi tocca a SinnerGiorno di vigilia a Malaga, dove domani l'Italia scenderà in campo contro l'Olanda per la sfida ...