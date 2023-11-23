LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro è avanti senza break

LIVE Arnaldi

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Autore : oasport
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2, Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro è avanti senza break (Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI Coppa Davis SINNER-GRIEKSPOOR 3-3 Game van de Zandschulp. Servizio, dritto e smash vincente del numero due d’Olanda. AD-40 Servizio e dritto a segno per l’olandese. 40-40 Primo doppio fallo del numero 51 ATP. 40-30 Brutto errore del ligure, che risponde bene ma sbaglia il successivo rovescio. 30-30 Regalo di van de Zandschulp, che spedisce fuori lo schiaffo al volo in uscita dal servizio. 30-15 Attacco in controtempo superbo dell’azzurro, che chiude con la volèe di dritto. 30-0 Servizio, dritto e smash a segno per l’olandese. 15-0 Troppo lontano dal campo Arnaldi, il cui dritto si infrange a rete. 3-2 Game ...
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