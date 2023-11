LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 3-2 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro è avanti senza break

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DISINNER-GRIEKSPOOR 3-3 Game van de. Servizio, dritto e smash vincente del numero due d’. AD-40 Servizio e dritto a segno per l’olandese. 40-40 Primo doppio fallo del numero 51 ATP. 40-30 Brutto errore del ligure, che risponde bene ma sbaglia il successivo rovescio. 30-30 Regalo di van de, che spedisce fuori lo schiaffo al volo in uscita dal servizio. 30-15 Attacco in controtempo superbo del, che chiude con la volèe di dritto. 30-0 Servizio, dritto e smash a segno per l’olandese. 15-0 Troppo lontano dal campo, il cui dritto si infrange a rete. 3-2 Game ...