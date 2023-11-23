LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 2-1 | Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | fasi di studio del primo set

LIVE Arnaldi

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Autore : oasport
LIVE Arnaldi-van de Zandschulp 2-1, Italia-Olanda 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: fasi di studio del primo set (Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI Coppa Davis SINNER-GRIEKSPOOR 30-0 Gran punto dell’olandese, che comanda lo scambio e chiude a rete con una delicata stop volley di dritto. 15-0 Servizio vincente a 209 km/h di van de Zandschulp. 2-1 Game Arnaldi. Scappa via la risposta di rovescio di van de Zandschulp. AD-40 Prima al centro vincente provvidenziale di Arnaldi. 40-40 In corridoio il dritto inside in dell’azzurro. Parità. 40-30 Sul nastro il tentativo di dritto inside out del ligure, a cui resta una chance di 2-1. 40-15 Decolla la risposta di rovescio di van de Zandschulp. 30-15 Largo il pallonetto di rovescio dell’azzurro sull’attacco ...
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