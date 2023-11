L’Italia sta perdendo la scommessa del Pnrr

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Siamo in ritardo nell’attuazione del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mentre il tempo disponibile per la sua realizzazione si riduce, e? gia? da parecchio in atto lo scaricabarile fra i tre governi che lo hanno sin qui gestito – Conte II, Draghi e Meloni – nell’attribuirsi reciprocamente le colpe di questi ritardi. Inoltre la retorica sule? cambiata, tanto che, da grande opportunita? e occasione irripetibile per il paese, il Piano sembra essere diventato una sorta di obbligo cui non ci si puo? sottrarre, un incubo per chi e? al governo. I ritardi di attuazione sono innegabili e sono al centro del dibattito, ma a nostro avviso questo non e? il problema principale. Dopotutto, se si trattasse di investimenti e riforme davvero risolutivi un anno in piu? o in meno farebbe poca differenza. Ci sarebbe qualche screzio con la Commissione ...