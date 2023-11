“Listen to Me – Ascoltami” | video nel vissuto su RaiPlay

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tutti abbiamo una storia che merita di essere ascoltata. Una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali dal 24 novembre in esclusiva suTutti abbiamo una storia che merita di essere ascoltata. A volte capita di osservare per strada una persona e domandarsi: “quale sarà la sua storia?” È da questa curiosità e dall’altrettanta voglia dei protagonisti di raccontarsi che nasce “to Me”, un viaggio neldegli altri, lasciandosi trasportare ed emozionare dalle loro storie. Sette puntate, da venerdì 24 novembre in esclusiva su, ricche di pezzi di vita e realtà fuori dal comune capaci di scuotere gli animi ma anche di divertire. E tanti gli argomenti toccati da persone qualsiasi, influencer o personaggi del mondo dello spettacolo che dal palco si rivolgono ad un pubblico giovane e curioso ...