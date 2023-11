L’invasione dei centri commerciali Tre milioni di metri quadri di colate di cemento in Lombardia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) I residenti del Gallaratese e dell’intero quadrante nord ovest di Milano tremano a quello che potrà succedere nel prossimo fine settimana. Il timore è che la zona resti, come è successo nel weekend scorso, “prigioniera” della sosta selvaggia e dell’intenso e caotico traffico diretto al nuovo mega centro commerciale Merlata Bloom, dove si calcola si siano riversate, nella prima settimana di apertura, duecentomila persone. A finire imbottigliati anche alcune autoambulanze e gli stessi Tir che dall’autostrada erano diretti al super mall per rifornire i 210 negozi. Dal Westfield di Segrate all’ultimo arrivato Merlata Bloom. Così gli affari erodono il territorio Il Merlata Bloom occupa 70milaquadrati di superficie, ma la sua “grandezza” viene meno se si ragiona non più in termini assoluti, ma relativi. Nell’area metropolitana di Milano i...