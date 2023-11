L’infortunio di Okafor | la convocazione di Camarda e… Chukwueze

Milan in emergenza, anche Okafor k.o. dopo Leao: nel mirino Pioli. e la Svizzera

Emergenza attacco per il Milan , che dopo Rafael Leao perde peranche Noah'attaccante elvetico ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro in nazionale e non sarà disponibile contro la Fiorentina . Già privo dello squalificato Giroud ...

Infortunio Okafor: quando torna e quante partite salta Goal.com