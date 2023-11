L’inceneritore di Roma costerà di più e non catturerà nemmeno lo 0 | 1% della CO2 prodotta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Con la pubblicazione del bando di gara per il nuovo inceneritore/termovalorizzatore dia Santa Palomba, abbiamo appreso finalmente alcuni dettagli su quale sia il progetto del sindaco Roberto Gualtieri. Innanzitutto, sappiamo che “significativamente di più, al netto degli impianti per abbattere le emissioni”, tutto questo prima ancora di iniziare i lavori. Ora sappiamo che il problema trasporti non è stato affatto risolto ma sarà affrontato con “12 camion l’ora, ogni ora” su una strada vincolata e stretta come via Ardeatina (addio all’irrealizzabile ipotesi di trasporto su rotaie) causando un disagio enorme in un quadrante ove la mobilità è già problematica adesso. Che l’impianto non sarà affatto pronto per il Giubileo del 2025, dato che il cronoprogramma prevede 52 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, ovvero non prima del 2028. ...