L’incanto del gioco d’azzardo in Italia | un’indagine

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 23 novembre 2023) La storiana è intrisa die divertimento nei casinò. Il Ridotto, uno dei primi casinòni situato a Venezia, imponeva un severo codice di abbigliamento: gli ospiti sfoggiavano abiti da sera e smoking, spesso completati da maschere ornamentali. Era comune osservare l’élite dell’alta societàna impegnata in giochicon somme equivalenti a un salario annuale per la classe operaia. In tali luoghi, l’alta societàna era immersa nel lusso, ricevendo servizi di alta qualità dal personale del casinò, gustando bevande e liquori pregiati mentre si cimentava nei giochi da tavolo o scommetteva sull’esito della roulette. Il, con la sua natura di rischio e ricompensa, si è sempre ...