Licia Ronzulli eletta vicepresidente del Senato | lo scambio con Gasparri che ora è capogruppo

(Di giovedì 23 novembre 2023)è statadelcon 102 voti., fino a lunedìdi Forza Italia, è subentrata a Maurizio, che ha preso il suo posto come presidente deiri azzurri. L’operazione è stata voluta dal segretario del partito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su richiesta della famiglia Berlusconi: in questo modo i vertici di entrambi i gruppi parlamentari diventano esponenti dell’ala più vicina alla premier Giorgia Meloni, mentreviene confinata in un ruolo meno politico e più istituzionale. Già a fine marzo, per lo stesso motivo, l’exalla Camera Alessandro Cattaneo era stato sostituito da Paolo Barelli, fedelissimo di ...

Ronzulli elected deputy Senate speaker with 102 votes

(ANSA) - ROME, NOV 23 - Centre-right Forza Italia (FI) Senator Licia Ronzulli was on Thursday elected deputy speaker of the Senate with 102 votes in favour, 50 blank ballots, 5 null ballots and 6 ...

