‘Lezioni di Kayros’ | quando la musica diventa inclusione

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il 22 novembre, durante la Milano Music Week, Universal Music è stata protagonista di un incontro speciale con la comunità di accoglienza Kayros, guidata da don Claudio Burgio. Insieme, hanno presentato in anteprima Lezioni di Kayros, documentario diretto da Emmanuel Exitu che racconta l’incontro inaspettato tra alcuni giovani talenti di Universal e i ragazzi ospiti di Kayro. Logo da Ufficio Stampa Lezioni di Kayros narra, infatti, la storia di come il team di scouting artistico di Universal Music è entrato in connessione Samuel, Andy, Willy e Morgan dando vita a un momento di intensa condivisionele. “L’idea è stata abbastanza casuale e risale al periodo del lockdownho visto in webinar di don Claudio che parlava die dei suoi ragazzi”, ha spiegato Daniele De Martini, CFO di Universal Music Italia. “Quindi ...