L’ex Spezia Ferrer si ferma | “Ho il linfoma di Hodgkin”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023)deversi con il calcio giocato per un problema di salute da non sottovalutare , ossia ildi. Con un post su Instragram il giocatore exha comunicato il problema. Queste le sue parole-.: “Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi è stato diagnosticato ildie nelle prossime settimane inizierò la cura. Anche se non posso negare che sia stato un duro colpo sia per me che per la mia famiglia, la prognosi è positiva e spero di avere una pronta guarigione per tornare a giocare e divertirmi al più presto.Sono molto chiaro che la paura è inutile per combattere questa malattia“. Su X lo ...