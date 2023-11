L’ex Milan svincolato a gennaio | notizia a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 novembre 2023)calciatore delsaràdal mese diper la tifoseria rossonera e gli amanti del calcio. Sono giorni molto importanti per le squadre di Serie A, in attesa della ripresa del campionato. La stagione 2023-2024 è entrata ufficialmente nel vivo e diversi club stanno ancora lasciando molti dubbi ai tifosi. Roma e Lazio, dopo un pessimo inizio, stanno alternando risultati positivi a sconfitte e pareggi, mentre l’Atalanta di mister Giampiero Gasperini ha una rosa lunga e forte, ma ancora troppo discontinua per ambire ad un posto tra le prime 4. Una delle squadre che sta deludendo di più dopo il calciomercato fatto è senza dubbio il. I rossoneri hanno iniziato la stagione con il piede sbagliato, sia in campionato che in ...