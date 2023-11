La Slovacchia accusa Mosca di interferenze nelle elezioni - convocato l’ambasciatore per le parole dell’intelligence russa : «Influenzate da Biden»

Arrestato in Israele Andres Roemer - l’ex ambasciatore messicano accusato di stupro e abusi e denunciato da 61 persone

?Cina-Filippine - due navi si scontrano in mare. Manila accusa Pechino (e convoca l'ambasciatore) : «Escalation aggressiva»

L'ex ambasciatore accusa Netanyahu: 'Con i suoi metodi insegna ai palestinesi a odiare Israele'

Non si può dire che Casson, exbritannico in Egitto fino al 2018, abbia parlando con l'approvazione del ministro degli Esteri. Ma Casson pensa che il nuovo ministro degli Esteri abbia le ...

Israele-Turchia, scontro totale. Ankara richiama l'ambasciatore

Tregua non prima di venerdì, si tratta sui dettagli: "Hamas non ha ratificato" - Hamas: dopo l'arresto del direttore, sospesa l'evacuazione di al-Shifa

Accuse di frode nei confronti dell’exchange crypto Huobi

Stanno circolando sul web alcune accuse nei confronti dell'exchange crypto HTX (ex Huobi) in merito ad una presunta frode.