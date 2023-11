L’evoluzione del 5G testata in Europa | che cosa cambia con il RedCap

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Un recente evento in Spagna ha segnato un passo significativo nel campo delle telecomunicazioni: Qualcomm Technologies, Ericsson e Vodafone hanno collaborato per presentare un’innovazione nella trasmissione di dati. Questa dimostrazione, avvenuta a Ciudad Real, ha messo in luce le potenzialità della tecnologia(Reduced Capability) nel campo della Rete di Accesso Radio (RAN). La tecnologia, implementata attraverso il software RAN di Ericsson e sfruttando la rete 5G di test “Create” di Vodafone Spagna, permette a una vasta gamma di dispositivi di connettersi alle reti 5G con maggiore efficienza, minore consumo energetico e costi ridotti. Un aspetto fondamentale è la tecnologia New Radio Light (NR-Light), che consente ai dispositivi di essere più piccoli, economici e con una durata della batteria superiore rispetto ai ...