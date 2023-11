L’Europa sud-orientale fa cartello sull’energia Ecco come e con chi

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il prossimo gennaio verrà inaugurata la Fsru di Alexandroupolis, in Grecia, l’unità di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto con una capacità di 5 miliardi di metri cubi all’anno posizionata in un fazzoletto di acque assolutamente strategico (tra Via Carpatia, Tap e Balcani). Sommata alle iniziative italiane a Ravenna e Piombino, all’aumento dell’export americano e qatariota di gnl nel Mediterraneo e alle interconnessioni che vedono protagonisti soggetti attiviAzerbaigian, Israele, Ciproche si compone un quadro d’insieme particolarmente articolato alla voce gas. Le coste adriatiche e mediterranee, dunque, al centro di un puzzle energetico che investe le policies di numerosi paesi, uniti dal comun denominatore della progettualità legata al gas. Europa sud-L’esempio del porto settentrionale ...