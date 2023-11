L’Europa dà l’ok al nuovo Pnrr italiano modificato dal governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Commissione europea ha concluso le sue valutazioni sulla maxi-revisione di 144 obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza proposta dal. Secondo quanto risulta alla Stampa, il via libera potrebbe arrivare già oggi o al più tardi domani. Dopodiché, l’Ecofin dell’8 dicembre darà l’approvazione definitiva. È inoltre in dirittura d’arrivo anchealla richiesta di pagamento della quarta rata: la Commissione dovrebbe pubblicare la decisione la prossima settimana, ma non è escluso che lo faccia in concomitanza con l’annuncio sulla revisione del piano. Questo dovrebbe consentire a Roma di incassare i 16,5 miliardi entro fine anno. L’approvazione rappresenta un traguardo significativo per il, e in particolare per il ministro Raffaele Fitto, che ha gestito il ...