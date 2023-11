Letizia di Spagna e l’anello delle occasioni speciali | il vero significato

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 23 novembre 2023)diè tra le reali europee più seguite, anche dai tabloid. Ogni volta le sue uscite pubbliche finiscono su tutti i magazine, non solo per i suoi outfit ma anche per la sua attitudine a mostrarsi sempre semplice ma bellissima in pubblico. Tutti hanno fatto caso però a un anello in particolare modo, che indossa solo nelle. Sempre al fianco di re Felipe, in molti hanno notato un particolare accessorio chedidecide di indossare solo in particolari, piùrispetto le altre. Si tratta di un gioiello a cui tiene in maniera speciale e per questo non ama indossarlo come un qualsiasi accessorio quotidiano. Ecco qual è il simbolismo che c’è dietro il suo anello.di ...