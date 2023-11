Lega Serie A contro la violenza sulle donne | accadrà in questo weekend

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) LaA ritornadopo la sosta delle Nazionali. Laha deciso di attuare un’iniziativa importante per la 13ª giornata diA, come avviene ormai da diversi anni. La sosta delle Nazionali ha ovviamente fermato i campionati, per permettere di delineare definitivamente il quadro delle Nazioni qualificate ai prossimi Europei. Terminati questi impegni, laA è pronta a ripartire col botto in. Laha deciso anche di inserire un’iniziativa importante perturno diA, soprattutto dopo i recenti fatti accaduti. LaA attua l’iniziativala...