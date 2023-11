Lecce | Baschirotto | «L’attaccante più difficile da marcare è stato Osimhen»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Federico, difensore centrale del, ha parlato a DAZN Talks del suo momento con il club giallorosso. PAROLE – «Consiglio di prendermi, io do il massimo. In difesa ci siamo tutti da fare.piùda, anche Lautaro, secondo me il più forte del campionato. D'Aversa? L'alchimia cresce partita dopo partita. Parliamo un po' inglese un po' italiano e ci capiamo. Solo Oudin e Kaba parlano poco italiano. Piano piano arriveranno anche loro. D'Aversa si è messo a imparare l'inglese e dà un po' di indicazioni in inglese e in italiano. Si fa sentire tanto in partita. ...