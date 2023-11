«Le sentenze si rispettano» | alla Juventus non sanno come tradurre ai tifosi le parole di Ferrero

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) «Lesi»:la rivoluzione copernicana di Elkann e. Dire«lesi» è più che un momento storico. Èla fine della segregazione razziale negli Usa.se Salvini si battesse per l’integrazione degli extracomunitari. È una di quelle frasi che l’universo juventino non è mai riuscito a concepire,se appartenesse una lingua sconosciuta. E infatti la società si sta ponendo il problema diriuscire a comunicare questo concetto ai. Non è semplice. In risposta i vertici bianconeri hanno ottenuto soprattutto suoni gutturali, frasi sconnesse del tipo “e ma l’Inter?”. O ...