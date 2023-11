Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 novembre | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) Diversi i temi in apertura sui. In primis, slitta la tregua tra Israele e Hamas perché sono in corso ancora le trattative per lo scambio degli ostaggi. In secondo luogo, leparole di Filippo Turetta, il ragazzo accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin: "Volevo uccidermi, ma non ho avuto coraggio". Infine, il patto di Stabilità. Scholz tende la mano a Meloni: non condanneremo nessun Stato all'austerità