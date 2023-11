Le previsioni meteo per venerdì 24 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni associati. Nuvolosità in aumento dalla sera e possibilità di piogge sparse nella notte. Temperature comprese tra +8°C e +18°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento e possibilità di fenomeni sparsi specie su zone interne e meridionali della regione. Neve in calo fino a 1600 metri. NAZIONALE AL NORD Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con foschie e nebbie in Pianura Padana. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi altoatesine con neve oltre i 1300 metri, soleggiato altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni e foschie in pianura, neve sulle Alpi orientali oltre i 700 metri. AL CENTRO Al mattino molte nubi tra Lazio e Abruzzo ma con tempo asciutto, sereno ...