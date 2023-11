Le preoccupazioni della Gen Z oscillano tra la prevenzione e l’anti-age?

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per la Gen Z avere 26enni vuol dire già essere anziani, ed è per questo che si mostra ansiosa e preoccupata per la propria immagine. Infatti, è costantemente aggiornata sui prodotti cosmetici che abbiano benefici anti-aging come la riduzione delle rughe sottili e la protezione SPF. Meglio prevenire che curare Il tema principale, se non L'articolo proviene da Il Difforme.