Le Novità Di Dicembre Su Rakuten TV

Leggi su atomheartmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)è il mese dei regali per eccellenza, e suTV non potevano mancare! In arrivo questo mese tanti titoli freschi di sala cinematografica, nuovi episodi del già iconico talent show di hairstyling HairStyle, The Talent Show, una libreria di contenuti gratuiti da vedere e rivedere e promo festive per tutti i gusti. Il Natale è già arrivato!TV – I film in arrivo a2023 Oppenheimer, L’esorcista e Io Capitano Molte lenella sezione TRANSACTIONAL della piattaforma. Disponibile per l’acquisto dal 21il campione d’incassi Oppenheimer, fresco di sala cinematografica, del visionario Christopher Nolan. La storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer e del suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica, con star del calibro di Cillian ...