Le forze populiste sono in buona salute Cianfarelli YouTrend legge la vittoria di Wilders in Olanda

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) La forza euroscettica olandese Pvv conquista le urne. E Geert, il leader del partito di destra, nella sua prima uscita pubblica non solo mette in chiaro di voler essere “il premier di tutti” ma punta su un tema identitario: il giro di vite su diritto di asilo e immigrazione. Trentasette seggi conquistati, il doppio di quelli della legislatura precedente e un pieno di voti che si è concentrato nella zona Est del Paese. “Un risultato di questa portata era imprevedibile, anche perché negli ultimi sei mesi c’è stato un grande movimento dell’elettorato olandese”. A dirlo a Formiche.net è Francesco Cianfanelli, consulente di Quorum-che ha seguito passo dopo passo le evoluzioni della campagna elettorale e l’esito delle urne. Il primo macro-dato che emerge è che il premier Rutte, al governo per tredici anni, è stato disarcionato. Era davvero ...