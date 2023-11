(Di giovedì 23 novembre 2023) Il governo di Benjamin Netanyahu e il gruppo islamista hanno dato il via libera allo scambio di ostaggi e prigionieri. La posta in gioco è alta e peserà parecchio sul futuro di questa guerra asimmetrica. Leggi

Le conseguenze politiche dell'accordo tra Israele e Hamas

Se i termini dell'accordo che prevede lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas saranno rispettati, nelle prossime ore potremmo assistere a scene cariche di emozione, sia sul versante ...

Le conseguenze politiche dell'accordo tra Israele e Hamas Internazionale

Quella rovinosa caduta della politica dei redditi Il Manifesto

Le conseguenze politiche dell’accordo tra Israele e Hamas

Il governo di Benjamin Netanyahu e il gruppo islamista hanno dato il via libera allo scambio di ostaggi e prigionieri. La posta in gioco è alta e peserà parecchio sul futuro di questa guerra asimmetri ...

Quella rovinosa caduta della politica dei redditi

(Cultura) «L’inflazione in Italia: cause, conseguenze e politiche», a cura di Mario Pianta, per Carocci. Di Roberto Ciccarelli ...