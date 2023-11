Le agenzie di rating non bocciano la manovra | quelle interne sì | tutto è possibile in melonomics

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) La legge di bilancio del 2024 ha scollinato, per usare un linguaggio ciclistico, i giudizi dellediinternazionali (3) e anchenostrane (altre 3). Il risultato non è stato molto positivo. Il governo ha dato molto risalto a quelli delleinternazionali, le tre sorelle arbitri della finanza internazionale, ignorando le altre. Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s hanno confermato il giudizio precedente che colloca i nostri titoli appena al di sopra dei titoli spazzatura. La situazione, vista dalle tre sorelle, pur con qualche eccezione, non è migliorata ma almeno non è peggiorata. Il governo ha esultato e ne ha tratto subito la conclusione, molto ottimistica, che la nostra finanza pubblica sia solida. La ragione fondamentale, come si ricava dal giudizio di Moody’s, ...