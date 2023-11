L’azzurro non è ancora rientrato dalla Nazionale | in dubbio per l’Atalanta?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mancano ormai due giorni al ritorno in campo del Napoli. La squadra di Mazzarri affronterà, ma all’appello mancanodei Nazionali. Walter Mazzarri è pronto per l’esordio della sua seconda esperienza al Napoli, anche se l’impegno non sarà semplice. L’allenatore azzurro esordirà contro, nel match che anticipa un tour de force da brividi per il Napoli. Intanto alcuni Nazionalinon sono rientrati in gruppo, e ciò crea qualchedi formazione per Mazzarri. Anguissanon èa Napoli: panchina con? Il Napoli si avvicina sensibilmente al match valido per la tredicesima giornata di Serie A contro. Match delicato per i campioni d’Italia, che sono obbligati a dare ...