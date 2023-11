Lazio | Sarri | «Calendario? Lo dico da 5 anni e in Spagna…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato a La Repubblica delaffollato e del calcio moderno Maurizio, allenatore della, ha parlato a La Repubblica delaffollato e del calcio moderno. Le sue dichiarazioni:TROPPO AFFOLLATO – «Ne parlo da cinque, eppure mi accusano di cercare alibi e basta. In questi giorni in Spagna sta venendo giù il mondo per l’infortunio di Gavi, lo chiamano Uefa Virus: spero che qualcuno abbia l’onestà intellettuale per riconoscermi che certe cose io leda una vita». CALCIO MODERNO – «L’unico calcio sostenibile è quello inglese, il più tradizionalista, dove il sabato pomeriggio non c’è nessuna partita in tv perché la gente affolla gli stadi delle ...