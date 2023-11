Lazio | Lotito | “Insigne da noi? Non mi risulta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Lorenzoche viene da? Non c’è niente di vero, che io sappia… se devo essere sincero a me non, che le devo dire, questo è”. Lo ha detto il presidente della, Claudioal sito Tag24 di Cusano Media Group. L’ex attaccante del Napoli, ora al Toronto FC, è stato accostato ai biancocelesti, in ottica di un possibile ritorno in Serie A. “Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole? Le ripeto, a me non, mi sembra una stupidaggine…“, ha aggiunto. SportFace.