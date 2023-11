Lautaro Martinez e Thuram per abbattere il muro Juventus ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023)e Marcus, la miglior coppia di attaccanti del campionato, si prepara al duro test contro la. L’Inter tenta la fuga. THU-LA ? Perildellaservono due demolitori comee Marcus, di gran lunga la miglior coppia dell’intero campionato. A confermarlo i numeri: finora, almeno uno tra l’argentino e il francese, ha segnato in 9 gare su 12 in campionato e in 3 su 4 in Champions League. In totale fa 12 su 16. Insomma, Inzaghi può dormire sonni tranquilli. I due giocano e si intendono che è una meraviglia e conin campo anche Tikus risplende: lo sì è visto nelle partite contro Salernitana, Torino e ...