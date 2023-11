L’audio di Giulia su Filippo | “Non lo sopporto più | vorrei che sparisse ma ho paura si faccia del male”

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023)diCecchettin suTuretta: “Non lopiù” “Non lopiù,che”: a parlare èCecchettin che, in un audio WhatsApp inviato alle amiche, parla diTuretta, il suo ex fidanzato che, poche settimane dopo, si sarebbe rivelato il suo assassino.è stato trasmesso nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, prima dal Tg1 e poi dalla trasmissione Chi l’ha visto?. La ragazza confida alle sue amiche di non voler vedere né sentire più l’ex fidanzato, diventato sempre più possessivo e soffocante. “fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo – rivelaalle sue amiche – Mi sento in una situazione in cui ...