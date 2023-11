L’audio di Giulia e quei giovani incapaci di affrontare le sconfitte

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) “È soltanto un piccolo uomo. Un mostro. Io non riesco a darmi pace. E mi vergogno profondamente di avere conosciuto Filippo, di avere parlato bene di lui in passato. Vorrei eliminare dalla mia mente qualsiasi ricordo che ci leghi”. Sono queste le parole di Francesca, l’amica di Filippo Turetta, rilasciate alla Stampa. La ragazza aveva conosciuto Filippo perché compagno di classe dell’ex fidanzato, con cui Francesca è stata insieme quattro anni e mezzo. “Dopo che si sono lasciati – prosegue – lui era disperato, distrutto. Mi aveva detto che l’aveva lasciato perché lei voleva riprendersi i suoi spazi. Una cosa normale. Ma lui non riusciva a rassegnarsi all’idea di non stare più con, non accettava che fosse finita. Io gli dicevo che non poteva continuare a logorarsi. Ho provato a spiegargli che amare è vivere insieme, e non in funzione di un’altra persona. Gli ho ...