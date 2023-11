L' audio di Giulia Cecchettin alle amiche | Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Mi sento in una situazione in cuichenon avere più contatti con lui". Lo dicevain un messaggiomandato, in riferimento all'ex fidanzatoTuretta, indagato per il suo omicidio e in attesa di estradizioneGermania. La ragazza aveva aggiunto di non sapere "come fare" ad allontanarsi da lui: "Mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo". E ancora: "Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire". Intanto, Turetta potrebbe essere in Italia già nella giornata di domani.