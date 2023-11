L’annuncio è ufficiale | che occasione per i tifosi del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sorprende e non pocoda parte del. L’per iè ora più ghiotta che mai: c’è da approfittarne. Un’da non perdere si è da poco profilata d’innanzi ai cittadini di. Marzo 2024 sarà infatti teatro di uno degli eventi più imperdibili all’ombra del Vesuvio, in grado di attirare a se tutti gli appassionati di sport.arrivato nelle ultime ore potrebbe quindi aver convinto gran parte dei napoletani ad acquistare il proprio biglietto per tale esibizione, dato che ulteriori vantaggi saranno previsti nei prossimi giorni. I dettagli. Harlem Globetrotters a, l’da non perdere Il 14 marzo 2024,sarà protagonista di un evento senza precedenti. ...