L'allenatore del Lens | 'Se Varane vuole tornare l'accogliamo a braccia aperte'

Walter Mazzarri si appresta a debuttare sulla panchinaNapoli per la seconda volta in carriera. Per l'toscano si trattaquarto debutto da subentrato in Serie A, ma come sono andati i suoi tre debutti precedenti a campionato in corso La prima proprio col Napoli : vittoria 2 - 1 col ...

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Io non credo che Mazzarri non sappia giocare a quattro, perché è un allenatore che ha studiato e quindi ...

José Mourinho riaccoglie il suo capitano. Torna finalmente a Trigoria dopo tantissimo tempo. Tifosi ovviamente felicissimi.