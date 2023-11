L' allarme | Giulia a terra e il ritardo nell' intervento

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gli inquirenti stanno cercando di capire se l'ex fidanzato diCecchettin abbia fatto in precedenza un sopralluogo. Si dovrà decidere se ci sono le condizioni per un'eventuale aggravante della premeditazione del delitto

Giulia Cecchettin - l'allarme inascoltato del testimone e la denuncia classificata come "allontanamento volontario" : ma il papà temeva per Giulia

Giulia Cecchettin, i funerali spostati a Padova poi una cerimonia più intima. La nuova foto di papà Gino con la mamma: «I miei amori»

Lo stesso giorno del funerale, la cui data verrà ufficializzata soltanto dopo il primo dicembre, giorno dell'autopsia, proprio per volere del padre di Giulia, il feretro tornando da Santa Giustina ...

