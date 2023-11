L’AI applicata al napoletano

Leggi su fmag

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è un enorme dibattito in corso in tutto il mondo (tranne probabilmente che in una città) sulla cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Rischi, incertezze, necessità di porre dei limiti a strumenti che con pochi comandi testuali permettono – appunto – di generare testi scritti in linguaggio naturale o immagini iperrealistiche ma assolutamente false. Argomento talmente sensibile che gli Stati stanno facendo una corsa per regolamentare l’utilizzo delle AI (acronimo di Artificial Intelligence); l’Europa è il primo organismo sovranazionale che sta provando a dotarsi di un impianto normativo in materia. Un tema serio, anzi serissimo. Che poi l’applicazione spicciola di intelligenze artificiali generative di tipo grafico crei immagini e clip simpatiche e virali è il motivo per cui da mesi vediamo sui nostri feed social cose del tipo “Harry Potter ma se fosse girato a ...